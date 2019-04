¡DOS GRANDES ... ´ROSCAS´!

Ciudad de México.

El América quiso presumirle al Cruz Azul su más reciente título, el de Copa MX, pero éste no se dejó y le amargó la celebración con un empate 0-0 en el clásico joven.

Las Águilas y La Máquina, con ese compartido punto, desperdiciaron la oportunidad de brincar a la tercera posición del Clausura 2019 y se quedaron con 23 unidades. Quedó claro que, como adelantaron en la semana, esto no fue una revancha de la final pasada, ya que Miguel Herrera y Pedro Caixinha decidieron no arriesgar de más. Con la igualada, en un clásico que no se escapó de la polémica arbitral, los cementeros alargaron su racha sin perder a siete partidos; mientras que los de Coapa ya suman 14 sin sucumbir frente a los celestes.

Las Águilas presentaron su Copa MX previo al arranque del juego, un trofeo que hace unos años despreciaron, pero que ahora le restregaron en la cara de La Máquina, excampeona de ese certamen.

La localía administrativa les permitió a los de Coapa utilizar este laurel como una motivación para encender los ánimos en un Azteca de buena entrada, pero que no logra llenarse en el Clausura 2019, ya sea con el América o el Cruz Azul como protagonista principal. Los 45 minutos iniciales quedaron a deber. La única jugada de peligro fue una llegada de Andrés Ibargüen, quien tras varios rebotes logró mandar el esférico a las redes, mas se había apoyado con su mano izquierda y el silbante Marco Antonio Ortiz no contó el tanto.

Para la segunda mitad, la cancha se abrió y permitió un juego más llamativo, con todo y polémica con la tecnología. Así como el árbitro señaló mano en lo que parecía el gol del América, no marcó una infracción en una acción similar. El balón rebotó en el brazo de Emanuel Aguilera; Ortiz Nava consultó con el VAR y decidió sentenciar la jugada como un tiro de esquina.

El América y Cruz Azul tuvieron sus oportunidades de marcar. Corona le detuvo un potente disparo a Matheus Uribe; Milton Caraglio desperdició un mano a mano con Agustín Marchesín. Nada de goles en un clásico joven que no dio mucho, o mejor dicho nada. Al final, lo peor se lo llevó La Máquina: Pablo Aguilar salió en camilla por una lesión en los ligamentos en la rodilla, lo que lo uniría a la larga lista de lesionados que hay en La Noria, que se ha vuelto un hospital.