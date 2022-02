Donovan Carrillo va por podio

El pasado lunes terminó en la posición 19, con 79.69 puntos en el programa corto, con lo que consiguió su pase a la final masculina de patinaje artístico. Donovan Carrillo, de 22 años de edad, conquistó la pista de hielo con su presentación en la rutina corta, así que ahora estará en el programa largo donde tratará de meterse a la pelea por una de las medallas de la prueba individual.

Donovan Carrillo se encuentra en la final de patinaje artístico, te contamos todo sobre su próxima participación.

-¿Cuándo es la final de patinaje artístico en Beijing 2022?

Donovan Carrillo competirá en el programa largo de patinaje artístico de la rama varonil en los Juegos Olímpicos de Invierno el próximo miércoles 9 de febrero.

-¿A qué hora es la final donde competirá Donovan Carrillo?

La final de patinaje artístico de Beijing 2022 iniciará a las 19:15 horas, tiempo de la Ciudad de México.

-¿Dónde ver la final de patinaje artístico con Donovan Carrillo?

Podrás ver la competencia en vivo a través de Marca Claro y Claro Sports.

- ¿Con qué canciones participará Donovan Carrillo en la final?

Para esta ocasión tan especial, Donovan eligió música latina con toques contemporáneos como "Perhaps, perhaps, perhaps", de Daniel Boaventura con Carlos Rivera, "María" de Ricky Martin y "Sway" de Dean Martin.