¿Dónde jugarán?... Ochoa, Pizarro, Reyes

CIUDAD DE MÉXICO.

Se acabó la Copa Oro, los seleccionados nacionales cumplieron pero ahora deben ver qué pasa con su futuro en lo particular.

¿Dónde jugarán muchos de estos jugadores?

"Memo" Ochoa

El portero acabo su relación con el Standard de Lieja, club que realmente no lo valoró. Los rumores hablan de que su agente, Jorge Berlanga, lo ha ofrecido a varios equipos de España. Los más optimistas manifiestan que podría ser una opción para el Porto, ahora con el retiro inminente de Iker Casillas.

Lo real es que "Paco Memo" quiere seguir en el Viejo Continente, más allá de que tuvo ofertas del Atlas y de la MLS.

Diego Reyes

El futuro de Diego Reyes no se ve nada halagüeño. El Levante de España no lo quiso comprar y en Turquía no lo necesitan. Quizá regresar al América sea opción, pero las Águilas tampoco están deseosas de tener un jugador de esas condiciones.

Rodolfo Pizarro

La final que dio ante Estados Unidos revalorizó al atacante. A diferencia de Ochoa y Reyes, Pizarro tiene su lugar asegurado en Monterrey que sólo lo dejará ir si hay una muy buena oferta por él. El futbol de Francia, los clubes Mónaco y Niza han preguntado por él, pero la pregunta es si estarán dispuestos a pagar casi 20 millones de dólares por él.