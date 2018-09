Donald Trump rechaza reunión con Trudeau por TLC

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el pedido del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, para reunirse durante la Asamblea General de la ONU porque las negociaciones bilaterales sobre el TLCAN no avanzan bien y Estados Unidos no está contento con los negociadores de Canadá.

Trump dijo que no aceptó encontrarse con Trudeau porque sus aranceles son demasiado altos, y él no parece querer avanzar.



"Yo le dije 'olvídate de eso' y francamente nosotros estamos pensando en imponer aranceles a los autos que llegan de Canadá (...) Ese es el gran punto", agregó.



Tras las declaraciones del Mandatario estadounidense, una portavoz del Primer Ministro canadiense dijo que Trudeau no solicitó una reunión cara a cara con Trump.



El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, tiene previsto emitir un texto respecto al acuerdo comercial entre Estados Unidos y México el viernes, según fuentes citadas por la cadena CNBC, en el que permitirían a Canadá unirse al acuerdo en una fecha posterior.