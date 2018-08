Donald Trump pide a Kelly colaborar hasta 2020

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió al jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que permanezca en el cargo hasta las elecciones presidenciales de 2020, petición a la que accedió el ex militar acordó, informó una persona familiarizada con la discusión.

El compromiso proporcionaría estabilidad entre los altos funcionarios de la Casa Blanca, donde ha visto una alta rotación de colaboradores, a menos que cualquiera de los dos funcionarios cambie de opinión.



Kelly fue criticado a principios de año por el manejo de las autorizaciones de seguridad en la residencia presidencial después de que surgieron acusaciones de violencia doméstica contra Rob Porte, ahora ex secretario de personal.



Porter fue despedido, y en medio de las consecuencias, otros colaboradores informaron que el ex militar perdió algo de su influencia con el Presidente.



Desde entonces, Kelly ha sido objeto de frecuentes rumores sobre que ha estado a punto de ser despedido.



El general retirado de cuatro estrellas perteneciente al Cuerpo de Marines y que sirvió como el primer secretario de Seguridad Nacional de Trump ingresó a la Casa Blanca en julio pasado con una cantidad de colaboradores que su predecesor, Reince Priebus, nunca tuvo.



A su llegada, el actual jefe del Gabinete se movió rápidamente para imponer el orden, sobre todo al restringir el acceso a la Oficina Oval para los subordinados, así como para los muchos amigos del Mandatario estadounidense, además de asesores no oficiales y confidentes.