Donald Trump niega fin de diálogo con Norcorea

"(En las negociaciones con Corea del Norte) no hemos renunciado a nada y (ellos) han aceptado la desnuclearización (¡genial para el mundo!), el cierre del sitio (de pruebas nucleares) y no más pruebas!", escribió el Mandatario en Twitter.

El mensaje del Presidente sirvió de respuesta a los comentarios del conductor de NBC Chuck Todd, quien afirmó este domingo que el líder norcoreano aún no ha hecho un anuncio oficial de desnuclearización y liberación de al menos 30 rehenes extranjeros en el país, incluyendo a casi una docena de estadounidenses.



El viernes, el régimen de Kim Jong Un anunció el cese de las pruebas nucleares y de misiles, efectivo desde este sábado, aunque no hizo mención específica al proceso de desnuclearización, uno de los principales objetivos del Gobierno estadounidense.



En otro mensaje a través de la red social, el republicano, quien se reunirá con Kim en mayo o junio, reconoció que Estados Unidos está muy lejos de llegar a una conclusión sobre Corea del Norte



"Estamos muy lejos de llegar a una conclusión sobre Corea del Norte, tal vez las cosas salgan bien y tal vez no lo hagan, sólo el tiempo dirá", indicó el Presidente estadounidense.



Además, el Mandatario acusó que que el trabajo que lleva a cabo su Administración debería haberse hecho hace mucho tiempo.



Esta semana, el Presidente anunció que el director de la CIA y nominado como secretario de Estado, Mike Pompeo, viajó a Corea del Norte durante Semana Santa para reunirse con el líder norcoreano, un encuentro de alto nivel que fue muy fluido, según el republicano, y que tenía como objetivo preparar el encuentro.



Trump se reunió esta semana en su club privado de Mar-a-Lago, en West Palm Beach, Florida, con el Primer Ministro nipón, Shinzo Abe, al que ofreció garantías de que Washington tendrá en cuenta la seguridad de Japón, aliado histórico de Estados Unidos, cuando se entreviste con el líder norcoreano.