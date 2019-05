Donald Trump aconseja fabricar productos en EU

NOTICIAS RELACIONADAS China accede a seguir negociando con EU

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente Donald Trump aconsejó este martes la fabricación de productos en Estados Unidos "donde no hay aranceles", en una serie de mensajes relacionados con la disputa comercial con China.

"¡En un año de aranceles, nuestra industria siderúrgica se ha reconstruido y está floreciente!", afirmó Trump en una serie de cuatro mensajes que publicó en menos de una hora en su cuenta de Twitter.



"Impusimos un gravamen del 25 por ciento sobre el acero 'subsidiado' de China y otros países, y ahora tenemos una industria grande y creciente", e indicó que gracias a ello las industrias de vehículos y de defensa de Estados Unidos "están recuperándose".



El lunes, Trump había indicado que su gobierno "tiene derecho" a imponer un 25 por ciento de aranceles a otros productos chinos por valor de 325 mil millones de dólares, pero indicó que todavía no ha tomado una decisión al respecto.



Poco antes, China había anunciado que desde el 1 de junio impondrá aranceles del 25 por ciento a bienes importados de Estados Unidos por valor de 60 mil millones de dólares, en respuesta los gravámenes por valor de 200 mil millones a productos chinos impuestos por Estados Unidos la semana pasada.



"China compra MUCHO menos de nosotros de lo que nosotros les compramos a ellos, por casi 500 mil millones de dólares (al año), de modo que estamos en una posición fantástica", dijo Trump en sus mensajes.



"Fabrique su producto en Estados Unidos y no hay aranceles (...) También puede comprarle a un país al que no se le hayan impuesto tarifas, en lugar de a China", agregó.



Según Trump, "muchas compañías están abandonando China" para competir mejor por el mercado estadounidenses.



"Tenemos ahora una economía mucho más grande que China y hemos incrementado sustancialmente en tamaño desde la gran elección de 2016", dijo Trump, que aseguró que Estados Unidos "es el banco rico que todos quieren asaltar y del cual se aprovechan". "¡Nunca más!", finalizó.





