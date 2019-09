Dona millones a causas benéficas

Ciudad de México.- Metallica reveló que ha donado grandes sumas de dinero en efectivo a causas benéficas en cada ciudad por la que ha pasado su WorldWired Tour.

Las donaciones se han hecho a través de su fundación All Within My Hands, fundada en 2017.

La donación final de verano de 2019 se produjo el 25 de agosto cuando obsequiaron con un cheque de USD 63 mil a Freezone Mannheim, una asociación alemana de ayuda a los jóvenes sin hogar.

Esta noticia se dio a conocer tras una aportación de USD 40 mil a una organización benéfica para personas sin hogar de Manchester antes de su show en el estadio Etihad, en junio.