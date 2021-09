¡Doman al Tigre!

Los Rayados rompieron la racha felina en los Clásicos Regios y vencieron 2-0 a los Tigres en el Estadio BBVA.

Después de cuatro victorias al hilo de los universitarios sobre el Monterrey, el equipo de Javier Aguirre superó a los felinos con un futbol ordenado y gracias a goles de Alfonso "Ponchito" González, al 13´, y de Matías Kranevitter, al 90+1´.

Fue una edición 126 muy táctica, con dos esquemas intentando imponer condiciones y en el que sobresalió la correcta sociedad en bloques de los Rayados, además del uso del contragolpe para marcar el destino del Clásico.

Para abrir el marcador, Stefan Medina envió un pase al espacio por derecha para que Maxi Meza asistiera al cabezazo de "Ponchito", quien puso el 1-0 aprovechando una desatención felina.

Poco después, Rogelio Funes Mori hizo el 2-0, pero el gol fue anulado cuando el árbitro Fernando Hernández revisó el VAR y marcó una falta de Maxi sobre Luis Quiñones.

El primer tiempo acabó caliente con una leve bronca en donde se vieron involucrados Quiñones, André-pierre Gignac y César Montes.

Para el segundo tiempo, Tigres intento empatar sin éxito. En el ocaso del juego, Kranevitter armó una pared con Meza y terminó definiendo el 2-0 final.

Con el triunfo, el Monterrey desplazó a los Tigres en puntos, pero ambos están fuera de zona de Liguilla.

´PIOJO´ SE VA TRANQUILO

Pese a la derrota en el Clásico 126, Miguel Herrera, técnico de Tigres, se va tranquilo por lo mostrado por sus pupilos en la cancha del Estadio BBVA. "El futbol es de hacer las cosas, no de merecerlas y trabajamos para hacerlas. Hoy no resultó, pero me voy tranquilo porque el equipo se mató en la cancha", expresó el "Piojo".

FELIZ POR GOL Y TRIUNFO LE PUSO ´PONCHITO´... PASIÓN

Alfonso González dijo sentirse feliz por su gol en el Clásico Regio, el cual aseguró se juega con "hue...", y porque fue una semana redonda para ellos. "Muy feliz de la semana que tuvimos en general, cerramos muy bien, un gran partido de parte de todos, y qué bueno que lo vivimos así con la afición y lo merecíamos", dijo González. El volante reynosense dijo que el gol que metió es de esos que se disfrutan distinto por ser en un Clásico. Ya es su segundo en el derbi regio.