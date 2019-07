Djokovic confiesa que Federer y Nadal son su inspiración

Belgrado, Serbia.

Novak Djokovic, actualmente el mejor tenista del mundo, asegura que el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, segundo y tercero en la clasificación ATP, le inspiran para mantener su nivel de juego y para aspirar a superarlos, aunque no sabe si lo logrará.



"Nos complementamos entre nosotros. Nos presionamos mutuamente para avanzar. Ellos son una de las principales razones de que todavía juegue a tan alto nivel", declara Djokovic en la edición de hoy del diario deportivo serbio Sportski zurnal.



"El hecho de que los dos hayan hecho historia en el tenis es para mí una motivación para hacerlo yo también, incluso más aún", indicó.



El serbio, con 16 títulos de Grand Slam, señaló que se acerca a los veinte que suma Federer (20) y los dieciocho de Nadal, aunque no sabe si será capaz de superarlos.



"Ya lo veremos", indicó el tenista, que el pasado domingo venció a Federer en la final de Wimbledon más larga de la historia del torneo, que duró cuatro horas y 57 minutos.



Fue el quinto título de Djokovic, de 32 años, en ese torneo.



"Roger me inspira de verdad para seguir jugando cuando tenga 37 años, como él. Es mi deseo. Dependerá mucho de las circunstancias de la vida si tendré la oportunidad de batir el récord del número de títulos Grand Slam, o del tiempo en el primer puesto (de la ATP)", declaró.



"No soy sólo tenista, también soy padre y marido. Tengo que encontrar el equilibrio para todo", explicó.