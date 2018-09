Distinguen con séptimo lugar a la Universidad de Texas

Estamos muy contentos de que Washington Monthly lo reconozca porque sus clasificaciones enfatizan los valores que son cruciales para nosotros . Guy Bailey, presidente de UTRGV

, Tx. - La Universidad de Texas Río Grande Valley ha ido incluida en la lista de escuelas Best Bang for the Buck de la revista en línea Washington Monthly. La universidad es séptima en la categoría Southern Colleges que incluye a 50 instituciones.

Según la revista, Best Bang for the Buck es una "lista exclusiva de escuelas que ayudan a los estudiantes de recursos bajos o limitados a obtener títulos comercializables a precios asequibles". La clasificación analizó 21 categorías para determinar los listados.

"Estamos muy contentos de que Washington Monthly lo reconozca porque sus clasificaciones enfatizan los valores que son cruciales para nosotros", dijo Guy Bailey, presidente de UTRGV. "Nuestro enfoque siempre ha estado en el éxito estudiantil y en brindar una educación excelente al precio más asequible posible. Estamos encantados de que otros reconozcan nuestro éxito en el logro de estos objetivos".

Junto con UTRGV, otras dos escuelas del Sistema UT están en la lista de categorías de Southern Colleges. La Universidad de Texas en El Paso en la posición 25 y la Universidad de Texas en Arlington en el peldaño número 44.

Washington Monthly también llevó a cabo una clasificación general de 316 escuelas basadas en puntajes de movilidad social, investigación y servicio. En esas clasificaciones generales, UTRGV ocupa el puesto 79 de los 316.