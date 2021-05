Disgusta a AMLO 'sabadazo' para liberar a 'Güero' Palma

"Quiero aprovechar para informar de esta decisión del Poder Judicial con un procedimiento que no es lo más adecuado. No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada. Eso coloquialmente se conoce como 'sabadazo'. Y luego, de manera terminante, ordenar que se le liberara en la noche y, todavía hasta ayer, otra orden para liberarlo a las 4 de la tarde. Es hasta después de ese último requerimiento que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas", señaló en conferencia.

El Mandatario federal dijo que dio instrucciones a la Secretaria Olga Sánchez Cordero para que se analice una reforma para que asuntos como esta orden de liberación no se realicen en días inhábiles o en fines de semana.

"He dado instrucciones a la Secretaría de Gobernación, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados y los domingos", afirmó. En tanto, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que se iniciaron las consultas con fiscalías estatales y con la Cancillería para que también se revise en Estados Unidos si Palma Salazar cuenta con otras carpetas de investigación u órdenes de captura.

"Se informa que el juzgado de procesos penales emitió sentencia para dejar en libertad y absuelto del delito de delincuencia organizada en su hipótesis de delitos contra la salud en la causa penal descrita y esta resolución fue suscrita por el secretario del juzgado en funciones de juez y no fue firmada por el juez titular.

Por eso se hicieron el sábado se iniciaron las consultas correspondientes a las fiscalías estatales así como a la cancillería para que a su vez se hicieran las consultas al gobierno de Estados Unidos, al departamento de justicia de Estados Unidos ??Para que si hubiera algún otro delito, otra carpeta de investigación, otra orden de aprehensión o reaprehensión", señaló.