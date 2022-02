Disfrutan aficionados mexicanos de la Fórmula E

"Aquí tenemos la ventaja de que como apenas es el round 3, apenas se están acostumbrado y falta para saber quién va a ser campeón", compartió Alfredo Guzmán, quien es fanático de Nyck de Vries y Mercedes.

Any Veloz y su hijo Rodrigo, comparten el gusto por el automovilismo y decidieron acudir a la pista capitalina a apoyar al ex volante del Gran Circo, Antonio Giovinazzi.

"Vengo a conocer esta parte del automovilismo, me gusta mucho la innovación que tiene la Fórmula E y muy buen ambiente, la neta", compartió Rodrigo.

"La última temporada de Fórmula Uno, gracias a mi hijo, me hice aficionada, así él me da la introducción a la Fórmula E y quería conocer a Antonio Giovinazzi", aseguró Any.