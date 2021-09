Discutieron Angelina Jolie y Brad Pitt a causa de Weinstein

Durante una entrevista para The Guardian, Angelina Jolie relató que, a pesar de que Brad Pitt estaba enterado de la situación por la que experimentó la actriz ante Harvey Weinstein; no fue impedimento para que su ex pareja trabajara con el ex director de cine, acusado de múltiples abusos sexuales.

Jolie trabajó en la película Playing by Heart, donde Weinstein intentó abusar de ella. Posteriormente, le ofrecieron participar en la película El Aviador de Martin Scorsese, sin embargo, lo rechazó.