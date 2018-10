Discute con su cuñado y lo amaga con pistola

Mission, Tx.- Un hombre de Mission se encuentra tras las rejas, luego de una discusión familiar en la que sacó un arma de fuego y solo porque ésta no se encontraba cargada, el incidente no pasó a mayores, según destacaron autoridades municipales.

De acuerdo a la información dada a conocer por el jefe suplente del departamento de Policía de Mission, Jody Tittle, se trata de Ramiro Peña Marichalar, quien fue detenido luego de los hechos ocurridos el fin de semana, en un domicilio localizado sobre la cuadra 1700 oeste de la calle 17.

Según lo señalado, el incidente surgió luego de una discusión entre Peña y su cuñado, cuando Marichalar sacó una pistola calibre .45 y apretó el gatillo, pero la pistola no estaba cargada, por lo que rápidamente corrió a su vehículo para buscar municiones.

Al no encontrar municiones el problema no paró ahí, el Peña encendió su vehículo y trató de atropellar a su cuñado, y estuvo a punto de lograrlo, pero la víctima le dijo a la policía que si no hubiera saltado fuera del camino, habría resultado lastimado.

La policía declaró que cuando llegaron encontraron al sospechoso con la pistola en su cintura y también en posesión de una "manopla" de bronces en su poder, por lo que fue detenido y encarcelado, luego de ser acusado de intento de homicidio y posesión de un arma prohibida, fijando su fianza en 255 mil dólares.