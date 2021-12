Discrimina Six Flags a pareja homosexual por besarse adentro del parque

En redes sociales , el 29 de diciembre, un usuario se quejó de que un hombre discriminó a sus amigos por darse un beso dentro del parque, argumentando que están dentro de "un ambiente familiar" y que todas las muestras de afecto están prohibidas por su reglamento. Junto con el tal José, revisaron el reglamento con él y no aparece ese inciso.

CIUDAD DE MÉXICO.-Un hombre llamado José, quien se presentó como director del parque de diversiones Six Flags, discriminó a una pareja homosexual por besarse adentro del parque de diversiones , aunque el director es Mike Spanos y el gerente general de Six Flags México es Alejandro Velasco Cruz.

"Lo que si aparece es que: ´no se puede tener actos que atenten contra la moral´. De acuerdo con él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares ´seguros para la comunidad´ @SixFlagsMexico", escribió.

"Esto no lo podemos hacer, es un parque familiar. Lo que queremos son muestras de ser ´amigos´. Si hay muestras de afecto pues se toleran, como todo, pero ya el tema de besarse y eso pues ya no porque se sienten traspasados, las demás personas", se justificó.

Además, contó que fueron señalados, los sacaron de la fila y los amenazaron con retirarlos del parque por no cumplir con el reglamento de "ambiente familiar". Al menos diez parejas en los alrededores se estaban besando y no fueron señalados ni amedrentados #SixFlagsDiscrimina", redactó.

Lo que si dice es que "no se puede tener actos que atenten contra la moral" de acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares "seguros para la comunidad". @SixFlagsMexico pic.twitter.com/iqrZek2mZX — No eres tú, soy Gio. (@giov_) December 30, 2021

El tal José dijo que era una regla que no puso él, pero se tiene que respetar. "No es al contentillo, pero se tiene que respetar". Comparó el beso entre la pareja del mismo sexo como pasarse un alto. "Si uno se pasa el alto, no nos da derecho de pasarse el alto".

El supuesto director del parque les dijo: "Si vas a una casa te tienes que comportar como ellos dicen, aunque vaya contra la ley", argumentó.

Cuando estaba diciendo que eran las reglas del parque y se dio cuenta de que lo estaban grabando le dijo a la persona: "Si quieres, ahorita te doy una entrevista".

De inmediato, en redes sociales comentaron otros actos de discriminación por personal del parque.

Además, organizaron el "Besotón contra la homofobia" para este 30 de diciembre a las 4 de la tarde, afuera de Six Flags México. https://twitter.com/YoceLaMas/status/1476429920251252736

Otro usuario compartió la política de "Diversidad e Inclusión" de SixFlags no solo para los visitantes, sino también para los trabajadores y su actuar, señaló, es contradictorio e incongruente. "No es un lugar seguro para la gente LGTB que les visita ni para quienes trabajan".

En este apartado, Six Flags se comprometió "a crear un entorno inclusivo que acepte por completo la diversidad de los miembros del equipo e invitados, independientemente de su origen étnico, género u orientación sexual. No toleraremos el racismo, la discriminación o el comportamiento de odio de ninguna forma. La diversidad y la inclusión proporcionan la base para un negocio sostenible y saludable", aseguró.

Señaló que están creando un Consejo de Diversidad e Inclusión con miembros de su equipo y están realizando capacitaciones sobre diversidad e inclusión a todos los miembros de su equipo.

"Todos debemos hacer nuestra parte para acabar con el racismo sistémico y la injusticia social. Nos haremos responsables de nuestros planes y objetivos asegurándonos de cultivar un entorno en el que todos sean valorados, respetados y escuchados. Six Flags se compromete a marcar una diferencia positiva", indicó el apartado firmado por el presidente y CEP de Six Flags Entertainment Corporation, Mike Spanos.

Además, en el Código de Conducta de la página web de Six Flags México se señaló que "se espera de todos los visitantes un apropiado comportamiento de acuerdo con un ambiente familiar y amigable. Quedan estrictamente prohibidas las conductas indisciplinadas, perjudiciales y ofensivas, incluyendo brincarse las filas o apartar lugares. No se recomienda utilizar palabras altisonantes, lenguaje o señales inapropiados".

En cuanto a la vestimenta, indicó que deberán estar vestidos en todo momento y la ropa "no deberá contener imágenes que inciten al odio o a la violencia, acorde a lo señalado en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México".