Director técnico, nueva esperanza

GUADALAJARA, Jalisco.

Jorge Hernández, uno de los campeones del mundo con la Sub 17 en 2005, se retiró a los 29 años de edad, y a sus 32, asume su primer desafío como técnico de Halcones de Zapopan de la Liga de Balompié Mexicano.

En entrevista con Grupo REFORMA, el ex contención, quien hasta hace unas semanas trabajaba en las Fuerzas Básicas del Atlas, habla de sus razones para abandonar el campo de juego.

"La verdad es que me cansé de detallitos extra futbol y ya no tenía 20 años para soportarlo como lo hice en ese entonces, ya tenía que ver más por mi familia, tenía que cambiarme de ciudad, surgieron otras posibilidades de seguir jugando, pero ya no quería. Yo sabía que iba a seguir ligado al futbol pero no sabía en qué, y cuando me metí al ENDIT (Escuela Nacional para Directores Técnicos) me encantó, y ahora estamos aquí", comentó el ex futbolista.

Hernández, quien surgió de la cantera del Atlas y fue debutado por Rubén Omar Romano en el Apertura 2007, añade que notó poca transparencia en temas administrativos.

"Hubo contratos malos, me decían una cosa y después otra en el tema directivo, esas cosas no las quise aguantar. Eran cosas que cuando existía el Pacto de Caballeros y la esclavitud que teníamos no era bueno hablarlas.

Un profesor me preguntó una vez por qué me retiraba de 29 años, yo le decía que me había cansado del futbol, y me dijo que del futbol no me podía cansar. Y así fue, me cansé más bien de los manejos de gente que nunca se ha puesto un uniforme".

Jorge apunta que el título de Liga con Xolos lo marca como su momento más glorioso, pero cuando sentía que en Atlante había retomado el paso, en 2014 el nuevo técnico lo descartó.

"Se podría decir que Xolos porque fui campeón, pero mi mejor torneo futbolístico fue con Atlante, y es lo que pasa que uno no entiende, me faltaron 45 minutos para completar todos los partidos del torneo, y llega otro técnico (Pablo Marini) que no era de su agrado y no me quedé", recordó Hernández.

Las amargas experiencias con algunos técnicos, son las que no desea repetir Hernández, pero sí tomar lo positivo de quienes considera que le aportaron enseñanzas.

"A muchos les aprendí, y de los mejores y más completos que tuve fueron Miguel Herrera, Chucho Ramírez, Wilson Graniolatti, (Rubén) Romano, (Ricardo) La Volpe estratégicamente es impresionante, y (Antonio) Mohamed por el campeonato también me marcó", finalizó el entrenador.