Difunden video de Tomás Zerón

Ciudad de México.- Este lunes fue difundido un video donde se observa al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, en un interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, ´El Cepillo´, integrante de la organización delincuencial Guerreros Unidos, imputado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

El exjefe policiaco aparece vestido de negro, acompañado de otros agentes, e inicia el interrogatorio:

--Ya valió madres. La primera mamada que me digas cambiamos el tono, ¿va? Tú dinos cómo quieres que vayamos avanzando. Tú no vas a ser la excepción, tú no te la pongas difícil --dice Tomás Zerón al interrogado.

--¡Vale!" --responde ´El Cepillo´.

--Vamos a darle, tú dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas, se acabó el tema y empezamos --insiste Zerón, mientras camina.

--Al entrar había... Me llamaron –suelta el interrogado, quien al parecer está sentado, sin camisa y la cabeza cubierta con una tela negra.

--¿Quién te habló?

--Don Ignacio.

--Dilo más fuerte ¿Quieres que te aplique la suave?

--Vas por la suave, ¿eh? A la primera mamada te mato, güey. Ya, a ver, síguele

--Estábamos ahí.

--¿En dónde es ahí?

--En Cocula, en Cocula

--¿Qué día era?

-- No recuerdo bien, no recuerdo. Y ya, no, entonces me habló... Quería que fuéramos para Iguala, que porque estaba entrando la gente de color.

-- Habla más fuerte, habla más fuerte. A ver, dime qué tienes. Ponte derecho, dime qué quieres. ¿Quieres una camisa o algo? –pregunta Zerón.

--Así estoy bien.

--Vale, échale.

--Y este, aventaron a los de color a ejecutar a los chavos.

Más adelante, el interrogado aparece de pie y viste una camisa blanca.

--¿Por qué traes lastimada la rodilla? --pregunta Zerón.

--Dile, nadie te va a hacer nada --se escucha al alguien más.

--Los chavos que me aventaron --responde.

--Sí, ya se le ve hinchada –continúa Zerón.

Y añade: "A ver, ¿qué sigue entonces?". Y ordena a un agente: "Pásale una botella de agua. Que te diga todo lo que necesita". En ese momento, Zerón de Lucio se retira.

El 16 de enero de 2015, ´El Cepillo´ fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal (PF) en el municipio de Jiutepec, Morelos.

Fue él quien supuestamente dio la orden de pulverizar los huesos calcinados de los normalistas de Ayotzinapa para ser depositados en bolsas de basura negras que serían arrojadas al río San Juan, de acuerdo con la "versión histórica" difundida en noviembre de 2014 por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

También se le señaló como la persona que dio la orden de quemar la ropa que los normalistas traían puesta, para que no quedara rastro de nada.

La reconstrucción oficial sostiene que, una vez que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, los sicarios del grupo Guerreros Unidos recogieron los restos en bolsas de plástico y los lanzaron al río Cocula.

Pero tal versión se fue derrumbando. En su último informe sobre el caso Ayotzinapa, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentaron un video que tampoco aparecía en el expediente del caso Iguala.

En esa grabación, las imágenes comprobaban la presencia de Tomás Zerón y el presunto delincuente Agustín García, ´El Chereje´, en el paraje del río Cocula, diligencia que se realizó sin apoyo de su abogado defensor.

La diligencia se conoció a través de un video grabado por periodistas y entregado al GIEI.