Difícil quedar fuera de Francia 2019: Cecilia Santiago

El golpe que representó ausentarse de la Copa del Mundo Femenil Francia 2019 es algo que todavía se resiente en el seno de la selección mexicana de futbol, y para superarlo ha sido fundamental el trabajo mental, aceptó la portera Cecilia Santiago.

"Sigue siendo difícil, para nadie ha sido fácil, ahora hemos trabajado mentalmente incluso, porque sí fue un golpe duro, pero ahora (Juegos Panamericanos) ya es otra página, y es otro torneo. Sabemos que esto es de momentos buenos y malos, pero ahora debemos aprovechar, trabajar más para que no vuelva a pasar", dijo la guardameta nacional.

En entrevista con Notimex, la exportera del América descartó que los Juegos Panamericanos Lima 2019 sean una revancha por el fracaso en el Pre Mundial de la Concacaf hacia Francia 2019.

"No es revancha, pero es nuestra responsabilidad sacarla, es un punto y aparte, el equipo trabaja y ha trabajado para esto", apuntó la cancerbera.

Santiago Cisneros indicó que no pueden hacer menos de lo logrado en las últimas competencias, por lo que su objetivo es terminar en el podio de la justa Panamericana.

"Es un reto nuestro, nosotras queremos hacer las cosas bien, queremos hacer un buen papel allá, entonces sacar una medalla será algo muy representativo para nosotras, ya sacamos el bronce en Toronto 2015 y vamos por más", declaró la actual portera del PSV Eindhoven femenil.

Indicó que van a esta competencia especialmente a hacer un mejor trabajo en cuanto a lo futbolístico.

"Sabemos que ahora cualquier rival es complicado y tenemos que hacerlo de la mejor manera cada partido. Creo que este será un paso importante para confirmar que vamos creciendo, que tuvimos un tropiezo, pero esto va en grande y sabemos que tenemos la responsabilidad de hacer un buen papel", estableció Santiago Cisneros.

El PSV Eindhoven la espera

Respecto a lo que ha significado el haber dado el paso para jugar en Europa con el PSV Eindhoven de Holanda, explicó que lo toma como un logro que apenas empieza, pero se dice ilusionada por dar este gran paso en su carrera.

"Yo me siento feliz, contenta, creo que es algo muy importante para mi carrera; personalmente sí quiero ir a hacer un buen papel, a representar bien a México y aquí en selección me siento con esa responsabilidad de hacer un buen trabajo", acotó la exguardameta del América.

Descartó que el integrarse ya cerca del inicio de la temporada del futbol holandés sea algo que le afecte, ya que está en una alta competencia que le permitirá llegar en un nivel óptimo.

"Ahorita están en pretemporada, yo estoy entrenando, lo cual no me afecta en nada; sí es difícil llegar, ser nueva, no conozco a nadie, pero tuve unas semanas allá, entrené con el equipo, pero obviamente no es lo mismo. Voy a tener tiempo antes de que inicie la temporada, entonces sé qué voy a hacer un buen papel allá", afirmó.

Cecilia Santiago aclaró que el PSV la dejó participar con el Tri Femenil porque "están conscientes de que no estoy descansando, entonces estar aquí es un nivel alto de exigencia y entrenar todos los días".

"Entonces hacer un buen papel en Panamericanos me ayuda a conseguir buenas opiniones en mi equipo, que el entrenador vea que hago un buen trabajo y eso también ayudará a estar bien allá en Holanda", sentenció Santiago Cisneros.

México está en el Grupo A del Torneo de Futbol Femenil de los Juegos Panamericanos Lima 2019 e iniciará su participación el 28 de julio ante Jamaica, posteriormente medirá fuerzas el 1 de agosto con Paraguay y cerrará la primera fase el día 4 con Colombia.