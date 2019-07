Diego Prieto asegura que INAH no ha cerrado ningún museo

CIUDAD DE MÉXICO.

Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aseguró que el órgano que preside no ha cerrado un solo museo en los siete meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el contrario ha impulsado exposiciones temporales en varios monumentos artísticos.

El titular del instituto se refirió al informe en el que se señala que se ha generado el cierre de más de 70 museos y espacios recreativos durante la inauguración de la exposición Mensajes divinos, manos que los revelan, en el Ex Convento de San Nicolás de Tolentino, en Actopan, Hidalgo.

El titular del INAH aseguró que la organización de más de 15 exposiciones temporales en monumentos históricos respalda el compromiso del Presidente de garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos al libre acceso a los bienes y servicios culturales que presta el Estado.

Las palabras de Diego Prieto suceden luego que la presidenta del Consejo Técnico de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Wendy González Urrutia, dijo que su partido defendería a las pinacotecas del país.

La exposición. "Mensajes divinos, manos que los revelan" muestra, a través de 11 óleos y cinco esculturas policromadas que narran los principales episodios de la vida de la Virgen María, la labor de recuperación hecha por especialistas del INAH.

"Esta muestra confirma la convicción del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no solo de estudiar y conservar los bienes culturales de nuestro patrimonio histórico, sino de ponerlos al servicio de la comunidad, a través de espacios abiertos y vivos que diversifican la oferta cultural", comentó el director General del INAH.

La exhibición, que estará de manera permanente en el Ex Convento de San Nicolás de Tolentino, fue curada por la museógrafa Ana Graciela Bedolla Giles y contó con la colaboración y asesoría de la doctora María del Consuelo Maquívar, investigadora emérita del INAH y eminencia en arte virreinal.