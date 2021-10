Diego Luna cumple promesa y trabaja de nuevo con Zoe Saldaña

En 2014 se conocieron, cuando trabajaron juntos en la animación "El libro de la vida", donde el charolastra daba vida a un hombre que no deseaba ser torero, y desde entonces hicieron click laboral.

Por eso ahora en "Maya y los tres", que estrenará este año en Netflix, Gutiérrez le llamó para un personaje del que se guarda detalles y Luna aceptó.

"Agradezco siga esa promesa", dice el histrión al respecto.

"Lo único que puedo decir que trabajé de nuevo con Zoe Saldaña, que es algo que venimos cargando desde El libro de la vida y volver a hacer algo juntos otra vez, un trabajo en pareja, es maravilloso", agrega.

En esa primera aventura, para la versión en inglés, Zoe era María, la chica de la que estaba enamorado Manolo, que tenía la voz de Diego.

Ahora en "Maya y los tres", la actriz de "Guardianes de la galaxia" se caracteriza como Maya, una princesa maya sudamericana que comienza la búsqueda de tres guerreros legendarios. Luna en tanto se oirá como Zats.

"Jorge (el director) es un pinche loco maravilloso, un gran director. Prometimos que no haría nada sin hablarme y que yo no le diría que no, agradezco que se haya hecho eso", expresa Luna.

En la versión original también se encuentran las voces los mexicanos Gael García Bernal, Joaquín Cosío y Kate del Castillo.

Luna recibió ayer en esta ciudad el Premio Platino de Honor, dentro de la ceremonia de premiación a lo mejor del cine y las series de Iberoamérica.