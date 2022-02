Dibujan a AMLO como un machista

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recomendó a la canciller el libro "El General", que hizo Graham Greene sobre Omar Torrijos. Además defendió a Salmerón, historiador acusado de acoso sexual desde hace varios años.

CAMPAÑA DE LINCHAMIENTO

"Si no existe una denuncia formal, ¿nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise Dresser, acusándolo de acoso sexual?", dijo el primer mandatario y adelantó que "vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. A mí me gustaría mucho que nos ayudara mucho en todo lo que son archivos, me importa mucho dejar bien terminado, protegido, porque desde el temblor está mal el edificio, conservado el archivo agrario y él es especialista. Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en Presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México, sería buenísimo, todos los fraudes, cuando menos 100 años de fraudes, del fraude a Madero, 112 años para acá. O cualquier otra actividad histórica que él quisiera aceptar".