´Devuélvanme a mi hija´, clama madre angustiada

"No me quieren entregar a mí niña, ella tiene nueve años y la llevé ahí hace cuatro meses porque yo no tenía dinero para pagar la inscripción en una escuela de gobierno y me dijeron que ahí me le iban a dar estudio", dijo casi a punto del llanto Nohemí Rodríguez Luevano.

Añade que ha estado insistiendo una y otra vez en que se la devuelvan, pero no ha podido lograr su objetivo y solamente le dicen ´venga mañana y voy y me salen con lo mismo y otra vez me dicen, venga mañana y nada que me la entregan y tengo miedo de que se vayan a quedar con ella´.

"A mí ver, la niña tiene miedo y como que la tienen asustada e inventan falsos como que quien era mí pareja Lupe, le hizo tocamientos, pero eso es mentira. Me dijeron que la iban a mandar al DIF para que le hicieran unos estudios, pero resulta que a mí jamás me los entregaron y ahí estuve para que me los dieran pero nunca me los dieron e incluso hablé con la licenciada Zoraida, que es Procuradora de ese lugar y nada", agregó.

A la niña incluso, siento la tienen amenazada ahí en la Casa Hogar Mami. Le dicen que la van a llevar a otra parte y pese a su insistencia de que se la regresen, no ha podido lograrlo y ni la maestra Gabriela Pérez ni Elma, de quien se sabe es la directora o encargada del lugar, han hecho algo para resolver el problema.

Mientras tanto, ´yo estoy sufriendo mucho y ya no hallo que hacer ni a quien recurrir para que me ayude, por lo que hago un llamado a las autoridades competentes para que me auxilien y termine ya todo este tormento. Yo quiero a mí niña´, puntualizó Nohemí Rodríguez.