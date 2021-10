Devastador cambio del uso de suelo

Sofía aún recuerda con detalle lo que sucedió el 2 de junio de 2019, alrededor de las 17:00 horas, cuando iba a llegar a un supermercado junto al río Salsipuedes: "Empecé a sentir que vibraba el piso; pensé que estaba temblando, pero no sentía que se viniera más fuerte la sacudida y dije: ´Algo está raro´. Me asomé a los corredores del supermercado y no había nadie".

Miró hacia la calle y vio una corriente de agua con lodo y troncos quemados. Corrió a la esquina. Su sorpresa fue que el arroyo había crecido a tal grado que arrastraba camionetas, un camión de volteo que iba pasando por arriba del puente y hasta un pirul longevo. "Los cables de la luz estaban cayendo y no hallaba a qué casa meterme; decidí correr a la otra esquina", relata.