Detona pandemia compra de seguros

Matamoros, Tam.- Oscar Martínez Torres, empresario del ramo de seguros, aseguró que la demanda de seguros médicos no disminuye, por el contrario, la ciudadanía sigue buscando adquirir uno ante el temor de contagiarse de Covid-19.

Destacó que la demanda de seguros de gastos médicos se ha incrementado un 20 por ciento, desde que inició la pandemia, debido a que las familias tenían el temor de no poder cubrir los gastos médicos. "Si tenemos un incremento de adquisición si se ha presentado de manera un poco más adicional a lo que traemos, hasta un 20 por ciento, de gente que está buscando esquemas para poder cubrir los gastos médicos en caso de enfermarse por Covid", indicó.

Destacó que las familias saben que los gastos médicos son caros, inclusive tienen conocimiento de que el caso más caro de Covid-19 que se ha cubierto en Matamoros costó 25 millones de pesos, mientras que la media anda en 800 mil pesos, por lo cual el contar con un seguro de gastos médicos ayuda mucho a estos gastos.

Manifestó que no es caro tener un seguro de gastos médicos, depende de las edades y las condiciones, pero una familia promedio de dos hijos, pueden gastar entre 40 a 50 mil pesos al año en pagar un seguro médico. Sin embargo, señaló que puede llegar a ser más caro el no contar con un seguro en caso de sufrir una enfermedad como esta que genera muchos gastos, sobre todo en pacientes que requieren de intubación, y las familias terminan endeudándose por no contar con cobertura médica.

Ante ello, reiteró que los matamorenses están teniendo más conciencia en adquirir un seguro de gastos médicos mayores que puede brindarle una mayor seguridad y tranquilidad para sus familias.