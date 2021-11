Detienen a joven por "equivocación"

Tras detener al vehículo, los militares sometieron a revisión la unidad y al automovilista, cuyas características se desconocen, pues rápidamente fue conducido a una de las unidades a donde fue subido.

La unidad implicada, quedó aparcada por varias horas, mientras se esperaba la intervención de autoridades ministeriales federales, que dieran fe de la detención, la cual no se verificó al final de cuentas pese al operativo.

Trascendió que familiares del detenido argumentaban que no había razón, pues al interior de la unidad, no se encontraron ni armas, ni drogas o efectivo y no los testigos afirmaron no haber visto el presunto dispositivo de telecomunicación, pero al final del trance, el conductor recuperó su libertad.

Un auto blanco fue asegurado y revisado por efectivos castrenses, pero no se encontró el presunto dispositivos de telecomunicación.

Militares liberaron al conductor del auto Dodge, tras varias horas de estar retenido.