Detienen a dos migrantes en carretera a Reynosa

Monterrey, México.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 18:00 horas sobre el kilómetro 34 de esta vía, cerca de su cruce con el Libramiento Alfonso Martínez Domínguez.



En este lugar, personal de Migración detuvo un autobús de la empresa Noreste Plus y tras la revisión de rutina detectó a los dos hombres centroamericanos a bordo.



Al solicitar los papeles correspondientes, los hombres no pudieron acreditar su estancia legal en el país, por lo que fueron detenidos en el momento.



Ambos detenidos, de quienes no se dio mayor información sobre su identidad, fueron trasladados en una unidad de migración hasta las oficinas de la misma dependencia, en donde en las próximas horas se determinará su situación legal.



En el operativo también participaron efectivos del Ejército Nacional, así como elementos de Fuerza Civil, quienes apoyaron en las labores.