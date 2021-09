Detienen a abogado por disfraz de Michael Myers

Metzger cogió su máscara blanca, un mono azul y un cuchillo de plástico ensangrentado y se dedicó a caminar como el siniestro personaje por la playa, cosa que no pasó inadvertida a otros viandantes que habían salido de casa a pesar del mal tiempo. Alguien acabó por llamar a la policía.

Finalmente dos agentes se presentaron en el lugar y detuvieron al abogado por desorden público, después de comprobar que el arma era de mentira. Metzger habló con la cadena local ABC13 y opinó que "algunas personas [...] no tienen sentido del humor".

"Me sentí como una escena de Scooby-Doo después de que me esposaran y me quitaran la máscara, como, "Me habría salido con la mía si no fuera por esos entrometidos, ¿sabes?", añadió con sorna.

