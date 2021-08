Detectan contagios en fiestas privadas

El fin de semana fueron suspendidas seis fiestas en palapas particulares por parte de inspectores de Coepris , ya que no se contaba con los protocolos sanitarios correspondientes. En ese sentido el coordinador de la Jurisdicción número 1, Gustavo Castro Ormaechea , destacó que es en ese tipo de eventos en donde más se registran casos de transmisión de Covid-19.

"Este fin de semana fueron alrededor de seis casas que se detectaron, son palapas, que no están dentro de un padrón de salones de eventos, no están dados de alta como tales y para nosotros es un lugar privado, pero se atiende y al final de cuentas la gente atiende las indicaciones", dijo.

"Regularmente son eventos en casas particulares que no son un negocio a los cuales nosotros pudiéramos acudir y poder suspender", alertó.

Mencionó que, en contracara, el fin de semana se sostuvieron reuniones con representantes de tiendas de autoservicio y de conveniencia con quienes se acordaron las medidas y protocolos sanitarios por la pandemia.

Aclaró que en este tipo de comercios establecidos es más fácil el cumplimiento de los lineamientos contenidos en el acuerdo gubernamental vigente.

"Pero estas palapas son lugares pequeños y quizás tienen 50 gentes, en un lugar grande quizá no habría problema, pero es que aquí son pequeños lugares y no puede haber sana distancia; es una inconsciencia de la gente lo que están haciendo, porque piensan que con eso se burlan de nosotros, piensan que nos ganaron, pero no nos ganaron a nosotros, el contagio sigue creciendo", advirtió.

Este fin de semana continuará el operativo de vigilancia para desarticular ese tipo de reuniones.

Para finalizar destacó que en lo que va de la pandemia nunca se habían tenido más de cuatro mil 500 casos activos en todo el estado.