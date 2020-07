Detectados 90 casos nuevos de VIH/SIDA

Siguen siendo Tampico y Reynosa los que más están generando de esos 300 que entran por año Jorge Sebastián, encargado de Despacho del Programa de VIH/SIDA

Cd. Victoria, Tam.- En lo que va del año se han detectado 90 nuevos casos de portadores de VIH en Tamaulipas, esto representa apenas el 30 por ciento de lo detectado en un año típico por lo que esta estadística se encuentra dentro de la normalidad, siendo los municipios de Tampico (zona conurbada) y Reynosa los que encabezan la lista.

"Manejamos 300 casos de incremento al año normalmente y esto va dentro de lo esperado, en lo que vamos no ha habido un aumento", informó el encargado de Despacho del Programa de VIH/SIDA, Jorge Sebastián Hernández Rodríguez, "siguen siendo Tampico y Reynosa los que más están generando de esos 300 que entran por año, pero no en el sentido de que están aumentando, sino que son los que van arriba siempre".

Tampico cuenta con más de mil 200 pacientes y Reynosa con alrededor de mil, el 34,76 por ciento restante se distribuye principalmente en municipios como Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo; el 60 por ciento de los pacientes detectados son del sexo masculino y el 40 por ciento del femenino en rangos de edad de 20 a 60 años. En cuanto a medicamentos, el doctor Hernández Rodríguez dijo que se cuenta con abasto para las 22 claves de medicamentos para esa población.

"A aquellos que ya tienen un buen tiempo indetectables se les dijo que no era necesario que estuvieran exponiéndose y se les dio medicamento para dos o tres meses para que no se presentaran en estos tres meses que pasaron", recordó, "con la indicación de que a todos se les mantiene en contacto ya sea por redes o por teléfono, y afortunadamente todo va bien, no hemos tenido problema pero sí ha habido unos dos o cuatro pacientes que han reportado alguna molestia".

Finalmente señaló que la próxima semana llegará un nuevo embarque de medicamentos los cuales se distribuirán a través de cinco CAPASITS en el estado y un SAIH ubicado en Ciudad Mante, así como que los pacientes al recoger sus medicamentos contarán con una dotación para dos meses con la finalidad de que estos no tengan que estar regresando a los centros de salud por más medicinas.