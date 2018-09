Detalla Stormy encuentro con Donald Trump

Washington DC, Estados Unidos.

El medio británico obtuvo una copia del libro "Full Disclosure" (Divulgación completa), antes de su fecha de lanzamiento del 2 de octubre, donde la actriz, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, asegura que durmió con Trump durante un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe, California, en 2006.



"Yacía allí, molesta porque me estaba follando un tipo con vello púbico de Yeti y un pene como personaje de Mario Kart", señala.

"Pudo haber sido el sexo menos impresionante que he tenido, pero claramente, él no compartía esa opinión", escribió en el libro, según The Guardian.



De acuerdo con Daniels, Trump le había prometido que tendría un lugar en su reality show, The Apprentice, y le realizó muchos llamadas telefónicas para ello. Incluso sugirió que podría ayudarla a hacer trampa para mantenerla en la competencia durante más episodios.



Trump negó que haya tenido sexo con Daniels. Su ex abogado personal, Michael Cohen, se declaró culpable de hacerle pagos a la actriz bajo la dirección del Presidente. Esto implica una violación federal a las leyes de financiamiento de campaña.



Además, según el adelanto del libro, Daniels también dijo a sus amigos que Trump no quería ser Presidente durante la campaña de 2016.



"'Nunca sucederá', les decía. Él ni siquiera quiere ser Presidente", señala el texto.



Sin embargo, a medida que la elección de Trump creció, Daniels dijo que decidió hacer pública su historia en un esfuerzo por protegerse. Citó un incidente de 2011 en el que afirma que un hombre la amenazó en un estacionamiento para no hablar sobre Trump.



Trump ha llamado a ese reclamo "una estafa total".



El libro saldrá un poco más de un mes antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.



Los demócratas están tratando de recuperar el control de una o ambas cámaras del Congreso del Partido Republicano, una medida que pondría en peligro la agenda legislativa del Presidente.



Las memorias de Daniels vienen de la mano de muchos otros libros que retratan negativamente a Trump, incluyendo un trabajo de investigación del famoso periodista Bob Woodward y una memoria del ex asistente de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman.



Además, The New York Times publicó recientemente un artículo de opinión anónima escrito por un funcionario de la administración que cuestionaba la idoneidad de Trump para el cargo y que decía que había varios funcionarios estadounidenses que formaban parte de una "resistencia silenciosa" dentro de la administración.



Trump y la Casa Blanca han descartado esos informes como ficción.