Destruye niño sobre con más de mil dólares

Utah, Estados Unidos.- Una pareja de Utah dijo haber perdido más de mil dólares, luego de que su hijo de dos años triturara el sobre que contenía el dinero.

Ben y Jackee Belnap habían guardado el dinero para pagar al padre de Ben quien les prestó para comprar abonos de los partidos de futbol americano de la Universidad de Utah.

En total, habían reunido mil 60 dólares en un sobre que desapareció durante el fin de semana pasado.

Ben dijo a la estación KSL-TV que la pareja comenzó a buscar por toda la casa cuando Jackee gritó: "¡lo encontré!", mientras sostenía la trituradora.

Leo, su hijo de 2 años, ayuda regularmente a su madre a destruir el correo no deseado o los documentos de los que quieren deshacerse y aparentemente puso sus manos en el sobre.

Sin embargo, parece ser que no todo está perdido para la pareja, pues Ben señala que luego de comunicarse con el Departamento del Tesoro le dijeron que podía enviar el dinero triturado para un posible reemplazo.

En tanto, Jackee dice que la anécdota será una gran historia de boda algún día.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn´t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE