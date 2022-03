Destrozos y lágrimas deja ataque de Rusia

"No puedes ver esto y no ponerte a llorar", expresó un testigo en un video filmado luego del ataque, verificado por The Associated Press.

Un funcionario de los servicios de emergencia dijo que se habían recuperado los cadáveres de seis personas de entre los escombros y que al menos otras 20 habían resultado heridas. No estaba claro de inmediato qué tipo de arma se empleó ni cuánta gente había fallecido. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló de decenas de víctimas.

MUESTRA DE TERROR

Denunció que el ataque había sido una muestra "cabal, indisimulada, de terror, que nadie olvidará".

"Nadie lo olvidará", insistió. "Este ataque es un crimen de guerra".

Fue la primera vez que los militares rusos atacan el centro de esta ciudad de 1.5 millones de habitantes, cuyos barrios residenciales han estado bajo fuego desde hace días. El servicio de emergencia de Ucrania dijo que había sofocado 24 incendios en Járkiv y sus alrededores causados por los bombardeos y que había desactivado 69 explosivos.

Vista de la plaza central de Járkiv, la segunda ciudad de Ucrania.