Destituye Barcelona a Ernesto Valverde

El Barcelona ha acordado la destitución de Ernesto Valverde y la contratación como nuevo entrenador de Quique Setién. El presidente del club, Josep Maria Bartomeu, le comunicó el despido al preparador azulgrana tras el entrenamiento que el técnico extremeño dirigió este lunes por la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Tras la reunión de la junta directiva esta tarde ha llegado la elección de Quique Setién como nuevo entrenador. El expreparador del Betis se estrenará este domingo en el Camp Nou ante el Granada.

La dirección deportiva y la directiva del club habían perdido la confianza en la gestión de Valverde, a pesar de que el equipo azulgrana es líder en LaLiga, empatado con el Real Madrid, y está clasificado para los octavos de final de la Champions. El juego del equipo, sin embargo, no resulta convincente para los rectores de la entidad barcelonista y este convencimiento acabó de plasmarse después del empate en el derbi ante el Espanyol (2-2) y de la derrota en la semifinal de la Supercopa ante el Atlético (2-3). Coincidiendo con la disputa de este trofeo en Arabia Saudí, el secretario técnico Eric Abidal y el CEO del club Óscar Grau negociaron en Qatar con Xavi Hernández. El exjugador azulgrana y ahora técnico del Al Sadd rechazó la oferta para hacerse cargo de la dirección técnica del Barcelona en este momento.

El club quedó en evidencia porque no pudo ocultar las negociaciones con Xavi, lo que debilitó la figura de Ernesto Valverde. Dos carismáticas figuras del barcelonismo, Guardiola, entrenador del Manchester City, e Iniesta, jugador del Vissel Kobe, criticaron el comportamiento de la directiva hacia el Txingurri. "Las formas del Barça están siendo un poco feas. Hay que tener un respeto hacia tu actual entrenador, las formas son lo que más te puede doler", dijo Iniesta. "Me sabe muy mal por Ernesto Valverde. No se merece esto", afirmó Guardiola.

Tras la etapa de Luis Enrique, Valverde fue contratado como entrenador del Barcelona en mayo de 2017. El técnico extremeño consiguió el doblete Liga y Copa en 2018 y de nuevo la Liga en 2019. Sin embargo, el Barça sufrió dos grandes fiascos en la Champions. Ganó por 4-1 en la ida, pero perdió por 3-0 en la vuelta de los cuartos de final de 2018 ante la Roma. Y la historia se repitió un año después, en las semifinales, cuando el equipo de Valverde, tras vencer por 3-0 en el Camp Nou, cayó por 4-0 en Liverpool. Pocos días después perdió también la final de la Copa, en Sevilla, ante el Valencia (2-1).

En febrero de 2019, Ernesto Valverde renovó su contrato con el Barcelona por una temporada más, con opción a otra. Por lo tanto, su contrato no expiraba hasta junio de 2020. A la conclusión de la pasada temporada, tras los tropiezos ante el Liverpool y el Valencia, ya estuvo a punto de ser destituido, pero finalmente Josep Maria Bartomeu optó por mantenerlo en el cargo. Las dudas en el seno de la directiva no se desvanecieron. A pesar de la situación en la LaLiga y en la Champions, se ha acabado imponiendo el criterio de quienes consideraban que la destitución de Valverde debía ser inmediata y con la intención de alcanzar los objetivos fijados esta temporada.