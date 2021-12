Destaca delito de extorsión

Generalmente la Mesa de El Mante y la Mesa de Victoria comparten muchos números y con los mismos modus operandi, por eso tenemos esta base que compartimos y lanzamos una serie de alertas que difundimos a través de WhatsApp". Josefina Guzmán Acuña, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia de Victoria

"La extorsión ha sido un delito que está muy al alza aquí en la ciudad, es uno de los delitos – creo que en Tamaulipas – es la primera ciudad con más denuncias por extorsión, siempre ha sido un tema de Victoria, pero obviamente con estas fechas cuando hay más dinero, más movilidad económica, se intensifican este tipo de delitos y también es más probable que más personas caigan en ellos, que sean víctimas de estas situaciones", dijo Josefina Guzmán Acuña.

Tamaulipas ocupa por su parte el lugar número 22 de entre las 32 entidades federativas, esto respecto a una tasa por cada cien mil habitantes; la mayoría de las llamadas de Extorsión se ha identificado son realizadas desde penales en los estados de Veracruz, Estado de México y Nuevo León, así como algunos casos del penal de Altamira en esta entidad, para esto están siendo utilizados números locales con claves LADA 834 y 831.

"Ladas que a lo mejor están dentro del ámbito – local – pero que definitivamente las personas no están aquí, a veces cuando se geolocalizan están en Veracruz o en el Estado de México... son personas que no están físicamente aquí, que también da tranquilidad saber a las personas que los que los están extorsionando no están físicamente", Guzmán Acuña indicó que tanto la Mesa de Seguridad Victoria como la de El Mante elaboran una base de datos con los números sospechosos de realizar estas llamadas de Extorsión.