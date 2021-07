Despojan vehículo con lujo de violencia

De la unidad descendieron dos jóvenes, los cuales portaban armas de fuego y amenazaron al hombre para pedirle que descendiera de la unidad y les entregara las llaves.

Par no salir lastimado la víctima dijo que obedeció todo lo que los jóvenes le decían, indicando que le daban ganas de defenderse pero que estos eran mas y traían pistola.

“Eran dos güercos mugrosos flacos, pero traían pistola por eso me contuve y no me defendí”, dijo la víctima.

Al bajar de su unidad, un automóvil Nissan Versa, los delincuentes lo abordaron y se retiraron a toda velocidad rumbo a la carretera a Río Bravo.