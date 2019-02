Desplazados exigen reunirse con AMLO

Cd. de México.

A 10 días de acampar afuera de Palacio Nacional, familias desplazadas de la sierra de Guerrero exigieron ser atendidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



En conferencia de prensa frente a la sede del Gobierno federal, representantes de las más de 300 personas desplazadas afirmaron que sí se han reunido con diferentes funcionarios, pero sin que les ofrezcan una solución a su problemática.

"A nosotros no nos basta con que nos haya recibido la licenciada Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Atención Ciudadana del Gobierno federal; no nos sirve si nos recibe Félix Santana (director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos) o si nos recibe Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos), si no nos dan una respuesta que satisfaga las peticiones de esta gente", planteó Manuel Olivares.



En el campamento instalado desde la noche del 17 de febrero hay 73 familias del municipio de Leonardo Bravo y 18 de Zitlala, en representación de más de mil 600 personas que dejaron sus viviendas y terrenos de cosecha ante el acoso de grupos armados.



"Las demandas de los pueblos han sido claras, para las comunidades del municipio de Leonardo Bravo es el repliegue del grupo armado que tomó sus comunidades, que robó sus pertenencias y que hoy vive en esas casas que tuvieron que olvidar", agregó el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.



Según el defensor, existe el riesgo de que los grupos criminales arremetan de nuevo contra las personas desplazadas que permanecen en el lugar en el que se refugiaron en el mismo estado de Guerrero.



"Por eso queremos la audiencia (con el Presidente). No es capricho, es una necesidad urgente, es una emergencia, la crisis humanitaria en la que están", dijo.



Los habitantes de Tlaltempana, en Zitlala, sí piden ser reubicados, pues temen ser acosados nuevamente por los grupos criminales.

Los desplazados revelaron que el lunes abordaron al Presidente al llegar a Palacio Nacional en su automóvil, pero sólo le pidió a Leticia Ramírez Amaya que los atendiera, quien les dijo que son libres de protestar el tiempo que requieran.



Cresencio Pacheco, desplazado de Leonardo Bravo, advirtió que no se moverán de Palacio Nacional hasta que les den una solución a su problema.



"Nosotros queremos volver a donde están nuestras raíces. Tal vez para los compañeros de Zitlatla es más complicada su situación, nosotros no queremos ser reubicados", expresó.



En tanto, Manuel Olivares refirió que desde antes de que asumiera el poder la actual Administración ya le habían expuesto la problemática a Alejandro Encinas.



"Queríamos confiar con que realmente contamos con un gobierno diferente, más sensible, y la realidad nos está mostrando lo contrario", lamentó.