Despierta el Atlético y supera a Valencia

Los colchoneros hicieron su primera diana por vía de Matheus Cunha a los 64 —siete minutos después de haber ingresado— al rematar en el área chica un centro de tiro de esquina.

En el primer minuto del descuento emparejó 2-2 Ángel Correa —quien entró en el comienzo del complemento— al impactar un rechace al centro del área del arquero Jaume Doménech. Dos minutos después, Mario Hermoso selló la remontada con un remate a segundo poste a centro de Cunha.

"Fue una locura todo el partido, pero estamos muy contentos porque pudimos remontar ante un rival muy complicado", dijo el argentino Correa, quien hilvanó tres jornadas marcando para contar con ocho tantos. "Teníamos que tener un poco de paciencia y en el segundo tiempo, con el empuje de la gente, lo pudimos hacer bien y conseguir los tres puntos".

El conjunto naranjero no supo mantener la delantera de dos tantos con la que se fue al descanso tras las anotaciones del estadounidense Yunus Musah a los 25 y de Hugo Duro a los 44.

Al terminar el partido, el estratega argentino Diego Simeone corrió al campo a abrazar al uruguayo Luis Suárez y a otros jugadores tras esta victoria, que llegó luego de la eliminación en los últimos dos partidos del cub, dentro de la Supercopa Española y la Copa del Rey.

El triunfo restó presión sobre el estratega argentino, cuyo nombre fue coreado por el público.

"Hoy es fácil contar lo que se vio. En el primer tiempo no fuimos nosotros, no hicimos nada de lo que quisimos hacer, nos patearon dos tiros al arco y nos hicieron dos goles. No hicimos nada por culpa nuestra", dijo Simeone.