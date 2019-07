¡DESPIDEN AL PERRO

Guadalajara, Jalisco

Este viernes al mediodía, familiares y amigos del mítico luchador mexicano Pedro "Perro" Aguayo, fallecido el pasado 3 de julio, lo despidieron con una misa en el Parque Funeral Colonias.

El féretro llegó poco antes de las 11:00 horas a la capilla del recinto funerario, en donde se dieron cita algunos luchadores como "Maldad", "Satánico" y "Khan".

A la celebración de la misa acudieron aproximadamente 120 personas, quienes acompañaron a la familia Aguayo Ramírez en el último adiós al "Can de Nochistlán".

Al finalizar las actividades religiosas, el peleador Daniel López "Satánico", quien compartió los cuadriláteros con Aguayo, se dijo extrañado ante la ausencia de más compañeros de profesión en la despedida de Don Pedro, pero entendió las circunstancias.

"Sí, me sorprendió, no hubo compañeros, desgraciadamente pasa que están en gira, los agarra desprevenidos, no hay el tiempo necesario", expresó "Satánico".

El cuerpo de Pedro "Perro" Aguayo será cremado, y posteriormente ubicado en un espacio dentro del Parque Funeral Colonias, donde también están los restos de su hijo, Pedro Aguayo Ramírez, "Perro Aguayo Jr., quien falleció a los 35 años, el 21 de marzo del 2015, durante una función de lucha libre en Tijuana.