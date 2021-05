Despiden a Servidora de la Nación por no promover a Morena

Una Servidora de la Nación fue despedida de forma sorpresiva por su superior y la sub delegada de programas federales, Gabriela Bretón y Elizabeth Cruz, respectivamente, por lo que ahora reclama su reinstalación debido a que asegura cometieron una injusticia, pues la querían obligar a hacer política a favor de Morena a través de los apoyos federales que otorgan.

Se trata de Aneth Michel Hernández García, quien informó que al estar laborando dentro de la segunda aplicación a personas mayores de 60 años, le llamaron que se presentara en el centro de Altamira y es allí en donde le informaron que estaba despedida.

Noticia Relacionada Reconocen falta de agua... y dinero para realizar obras

Pidió que se haga justicia ante esta situación en la cual se vio en la necesidad de hacer público su caso el cual considera hasta el momento único, pero sí remarcó que la sub delegada de programas federales y quien era su jefa directa Gabriela Bretón son despreciables e inhumanas.

"Hay el antecedente que otros servidores también han sido victimas de dichas personas, el día de hoy por la mañana dado el revuelo que causó en redes sociales mi exposición de la situación se comunicaron conmigo para decirme que me reinstale en mi trabajo, como si nada hubiera pasado, les cuento que les estoy pidiendo de favor me lo hagan llegar por escrito ya que he recibido apoyo por parte de expertos legales", sentenció la joven mujer.

Añadió, "lo malo es que el hostigamiento en mi contra es por temas electorales y políticos ya que en ocasiones pasadas nos han obligado a establecer preferencias políticas a los cuales me he negado y me seguiré negando porque esto es un abuso de autoridad, proselitismo y otros delitos que hoy en día son delitos graves sin derecho a fianza", dijo para concluir García Hernández.