Despiden a 20 empleados en víspera de Navidad

Matamoros, Tam.- Trabajadores de la empresa Dish manifiestan su inconformidad ya que el día de ayer fueron despedidos, pero les ofrecen muy poco dinero como compensación y no como liquidación.

Despiden a 20 trabajadores de Dish y no los quieren indemnizar como les corresponde.

Manifestaron su molestia por que no les son tomados en cuenta los años: "nos están dando de baja, ya van varios compañeros que firmaron renuncia, yo tengo 6 años y medio, a mí me ofrecieron 4 mil pesos por año y ya vine incluida nuestras comisiones y nadie vamos a firmar, los que tenían un mes laborando les dieron 5 mil pesos, no hay motivo por el cual nos dieron de baja", dijo una de las afectadas.

Alrededor de 20 personas, entre vendedores y técnicos, expresaron que van a presionar para que se les pague lo justo.

"Me ofrecieron 20 mil pesos para 5 años seis meses, la empresa nos liquida y nos dicen no es liquidación es compensación, la empresa no está declarada en quiebra", manifestó Viviana Cisneros.

Por lo pronto personal de Recursos Humanos continuará negociando con los despedidos en estos días en espera de llegar a un acuerdo con ellos.