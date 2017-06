Desmiente Peña represalias contra periodistas y activistas

Guadalajara, México.- El Presidente Enrique Peña Nieto negó que busque represalias contra los periodistas y activistas que han acusado a su administración de realizar espionaje.



Durante un acto en Lagos de Moreno, Jalisco, el Mandatario cerró su discurso con una frase que fue interpretada como una amenaza por parte de la Red por los Derechos Digitales.



"Espero que la PGR", dijo Peña, "pueda deslindar responsabilidades con celeridad, y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno".



Más tarde, en Guadalajara, el Presidente aseguró que se expresó inadecuadamente y solicitó aclarar sus dichos, en el sentido de que pidió a la PGR investigar este tipo de intervenciones ilegales.



"No lo expliqué suficientemente. Advertí que se investigue si fuera de una entidad pública están teniendo teniendo intervenciones, y ésta es la indicación que he dado. Se han suscitado ciertas distorsiones, de las que, reconozco, no puntualicé o no me expliqué lo suficiente", justificó en Guadalajara.



"No sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al Gobierno, todo lo contrario. Lo que estoy queriendo afirmar es que no tenemos participación en espionaje. Es muy fácil que muchos se quieran subir a esa ola de señalamientos, a esta ola que va en contra del Gobierno. Siempre es lo más fácil, señalar al Gobierno".



¿Esa parte de su discurso no era contra los activistas?, se le preguntó.



"De ninguna manera (es contra los activistas). Si estoy afirmando que somos un Gobierno respetuoso de la libertad de expresión y de la crítica", manifestó.



¿Ninguna represalia contra quienes lo acusan...? Porque así se entendió, se le insistió.



"No lleven a que diga lo que no he señalado. ¿Por qué habría de tener alguna acción en contra de la libertad de expresión? Todo lo contrario, estamos para generar mejores condiciones para la libertad de expresión", insistió.



Al aclararle que no fue una distorsión, pues en realidad así lo dijo, reconoció que se equivocó.



Peña Nieto reconoció que el Gobierno no niega la compra de equipo para "escuchas", pero éstas, puntualizó, son para combatir al crimen organizado.



"Muchos de los blancos (detenidos por formar parte del crimen organizado) no fue por obra de la casualidad, fue un gran trabajo de investigación, para poder dar contra estas personas", apuntó.