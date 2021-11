Desmiente diputada a ´pastor´ legislativo

"No se recibieron cuentas claras, fui muy clara en señalar que todas las cuentas que se aprobaron en todos los entes públicos no revisamos absolutamente nada, yo señalaba al auditor como el ´auditor carnal´ y al compañero Joaquín Hernández como una persona omisa, opaca, porque nunca nos dieron las cuentas para revisarlas", cabe recordar que fue en los últimos tres meses de la pasada Legislatura cuando fueron aprobadas cientos de cuentas públicas tanto de los municipios y entes públicos autónomos, como del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Yo desconozco si hubo o no hubo – casos de corrupción – porque no tuve nada que revisar, no dudo que haya habido malos manejos porque por algo se ocultaron, pero sí quiero dejar muy claro que de esos bonos de los que se habla en lo personal, no los recibí.¨ Edna Rivera López, Ex diputada local por Morena

"Hice el señalamiento, ni siquiera cuando se hizo la fiscalización, la revisión al Congreso, ni siquiera a esa nos invitaron que fue ahí en casa, no nos convocaron", reiteró Rivera López, "yo desconozco si hubo o no hubo – casos de corrupción – porque no tuve nada que revisar, no dudo que haya habido malos manejos porque por algo se ocultaron, pero sí quiero dejar muy claro que de esos bonos de los que se habla en lo personal, no los recibí".