Desinformación provoca psicosis

"Que no se confundan, no se sientan temerosos de que se les va a afectar en su patrimonio o en su persona, las indicaciones del señor gobernador es proteger a los ciudadanos velando por su seguridad, por eso es que este tipo de operativos son exclusivamente para aquellos que se conducen al margen de la ley poniendo en riesgo la seguridad e integridad física en este caso de los riobravenses". Roxana Gómez Pérez titular de la Oficina Fiscal.

Desmiente titular de la Oficina Fiscal del Estado audio que circuló en redes sociales en el que se convocó a toda aquella persona o vendedor de autos para que se apersonaran la mañana de este miércoles en la dependencia, para que les devolvieran sus vehículos que les fueron incautados.

Afirmó que para empezar no son cientos sino solamente 3 a 4 dueños de coches a los que apoyó para la devolución de 19 en total que se encuentran en el corralón en la vecina ciudad de Reynosa siempre y cuando acrediten con documentos la propiedad de los mismos.

De hecho la tarde de ayer mismo se esperaba les fueran entregadas las unidades, que en días pasados por falta de documentación les retiraron, e inclusive los propios dueños de los autos le dijeron que ellos no habían convocado a nadie de esa manera, y que por lo tanto no saben de quien se trata ni con qué propósito.

Aprovechó la licenciada Roxana Gómez Pérez titular de la Oficina Fiscal del Estado este importante medio de comunicación para hacer un llamado a la población, en el que los exhorta para que no se dejen confundir pues los operativos no son contra los ciudadanos ni tampoco para aquellos que circulen en vehículos americanos o sin placas, sino más bien tienen la finalidad de detectar mediante los procedimientos conducentes que no sean robados.

"Que no se confundan, no se sientan temerosos de que se les va a afectar en su patrimonio o en su persona, las indicaciones del señor gobernador es proteger a los ciudadanos velando por su seguridad, por eso es que este tipo de operativos son exclusivamente para aquellos que se conducen al margen de la ley poniendo en riesgo la seguridad e integridad física en este caso de los riobravenses".

En cuanto hace a quienes comercian autopartes el objetivo es verificar ante señalamientos que efectivamente no se venden partes robadas o se desmantelan coches, y que de antemano se cumplan con lo que establece la ley así como la Secretaría de Salubridad.

Y en ese contexto fueron los propios vendedores de partes usadas quienes le manifestaron el interés de cumplir con los requerimientos que establece la ley, para poder seguir trabajando sin problema alguno o que por falta de algún documento corran el riesgo de que se puedan ver afectados en su patrimonio.

Rumores en redes sociales en las que muchas de las ocasiones se distorsiona la noticia, una vez más quedó en evidencia la tarde de este miércoles luego de que presuntamente estaban decomisando vehículos en virtud de que se trató de una falsa alarma.

Fue pasado el mediodía cuando se corrieron las voces en el sentido de que en la brecha 109 con 26 rumbo a Santa Apolonia, elementos estatales montaron operativo enfocado a la incautación de carros americanos o sin placas.

Reporteros se dieron cita en el lugar indicado en donde efectivamente se encontraban 3 camionetas de la Policía Federal, en donde varios elementos revisaban una vagoneta que a simple vista no portaba placas, sin embargo en ningún momento se procedió a la detención de la unidad tampoco del conductor que seguidamente se retiró.

Al indagar al respecto datos recabados indican que efectivamente permanecieron poco más de media hora en ese lugar, pero que es mentira que se hayan llevado vehículos o camionetas que portaban placas americanas o sin las mismas.

De hecho se pudo constatar como es que se dirigieron al ciudadano con respeto, y posteriormente procedieron a retirarse del lugar.





EXTERIOR. Se apersonaron en la explanada de la Oficina Fiscal del Estado solicitando hablar con la titular de la dependencia para que los apoyen.