Designan a consultora de Premio Altruista Siglo XXI

Una nueva distinción se suma a las no pocas que ha recibido la empresaria y funcionaria estatal, Roxana Gómez Pérez, siendo en esta vez, la designación como consultora del consejo que organiza el Premio Altruista Siglo XXI.

Fue la tarde del martes, cuando en el valle de Texas, le fue conferida esta responsabilidad, de manos de Paul Villarreal.

"Con muchísimo gusto recibí una invaluable distinción que me honra enormemente, me designaron como asesora del Consejo Consultivo de los Premios Altruista Siglo XXI en el Valle de Texas; lo que sin duda me compromete a trabajar con mucho corazón, en favor de la comunidad.

Me hace entrega un hombre que se distingue por su profesionalismo, pero también por su trabajo social, el señor Villarreal, mi agradecimiento a las personalidades que tuvieron a bien hacerme este enorme regalo", dijo Gómez Pérez.