Desearía que sus hijos fueran gay

Ciudad de México

Ricky Martin dijo en una entrevista con Peter Travers, en el programa Good Morning America de ABC, que quisiera que sus hijos fueran gay.

El cantante, quien tiene un par de gemelos de 9 años, Matteo y Valentino, respondió eso ante una pregunta directa del entrevistador, Travers.

"Yo no sé. Mis hijos son demasiado jóvenes, pero desearía que fueran gay", dijo el boricua.

AHONDA EN EL TEMA

El intérprete de "La Mordidita", quien está casado con el curador de arte Jwan Yosef, ahondó sobre su experiencia personal.

"Es algo muy especial. La sensibilidad... en la forma en la que miro las cosas ahora, el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o forma.

"Veo colores. Y luego ves el arcoiris. Ahora comprendo por qué el símbolo (del orgullo gay) es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte".

SU MEJOR MOMENTO

Ricky Martin dijo que le gustaría poder repetir el momento en el que se declaró homosexual.

"Yo siempre digo esto: Quisiera poder salir del armario de nuevo. Porque se siente increíble. Ese momento en que escribí la carta y la colgué en Twitter y apreté el botón de enviar

"Después de eso la gente venía y me decía cuánto querían agradecérmelo. Para aquellos que estén luchando por su identidad (les digo): todo va a estar bien", sentenció.

Recientemente El País dio a conocer que la familia del puertorriqueño se agrandará ya que está esperando gemelas para octubre, mientras Ricky Martin disfruta del amor de Jwan Yosef.

(Reforma)