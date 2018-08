Desea regresar dirigiendo comedia romántica

Ciudad de México.- Han pasado 10 años desde que se estrenara "The women", la última película de Meg Ryan en salas de cine. Harta de su vida en Los Ángeles, California, decidió convertirse en una madre neoyorquina en vez de una estrella de cine.

Cuenta en que nunca buscó ser actriz. Estudiaba periodismo cuando se vio a si misma rodando "Ricas y famosas" en 1981 bajo las órdenes de George Cukor, terminando por abandonar la universidad.

"Algo para recordar", de Nora Ephron y "Cuando Harry encontró a Sally", de Bob Reiner, colocaron a Ryan durante los años 90 en un olimpo en el que sólo compartía espacio con Julia Roberts y Sandra Bullock. Pero también rodó un puñado de comedias románticas programadas para contentar al mayor número de espectadores posible.

Luego llegaron "En carne viva", un thriller psicológico de elevada carga sexual y escasa repercusión en taquilla. El mismo proyecto fue capaz de lanzar la carrera de su protagonista masculino, Mark Ruffalo y destruir la de Meg Ryan.

La actriz está de acuerdo en que fue el principio del fin, aunque no en el sentido que se ha dado hasta ahora. Su encuentro en esa película con la directora Jane Campion lo cambió todo. "Apareció con su enorme melena gris, como si fuera un caballo desbocado y me hizo sentir una artista de verdad. Decía que nuestro proyecto era como un restaurante con un sólo plato en la carta: o lo tomas o lo dejas. No importaban ni el presupuesto, ni la opinión del estudio. Y quería que yo interpretara a una mujer que no esperaba a que un príncipe viniera a rescatarla. Fue una experiencia tan liberadora que empecé a perder el interés por las propuestas que me llegaban".

PREMIAN SU TRAYECTORIA

Ahora que se encuentra más cómoda con la fama, Ryan recibió el 3 de agosto el Leopard Club Award 2018 por su trayectoria organizado por el festival de la ciudad, mientras busca regresar a la industria. Esta vez, desde el otro lado de la cámara como directora y productora.

Ya ha vendido a NBC una sitcom sobre la mediana edad titulada "The obsolescents" y tiene en mente la idea de una comedia romántica que prescinda de todos los vicios del pasado y encaje en la revolución del #MeToo.

Al hablar de este proyecto soñado, recuerda que a pesar de todo también ha trabajado con los mejores y que ha aprendido de ellos a dominar los resortes del género.

"Nora Ephron me enseñó a que estas películas sólo funcionan si representan el momento en el que han sido rodadas. Y sí, secretamente tratan de otra cosa que vaya más allá de una simple historia de amor. Tanto ella como Rob Reiner sabían que los diálogos ágiles eran imprescindibles", comenta.

CONSEJO DE MAMÁ

Su hijo, Jack Quaid, fruto de su matrimonio durante una década con el también actor Dennis Quaid, empieza a despuntar como actor en la saga "Los juegos del hambre" y en la serie "Vinyl", de Martin Scorsese. Ryan le advierte sobre dónde se está metiendo.

"Me arrepiento de no haber probado suerte antes como escritora, productora, directora... Le recomiendo que no se conforme con ser actor si quiere controlar el negocio en vez de que el negocio lo controle a él".