Desdeñan carretoneros la inscripción a recolección

En aquel momento el objetivo era que al menos mil 200 recolectores informales dejarán el uso de caballos o burros, por camionetas.

Pero hasta el momento solo 200 han aceptado el cambio. "Podían parecer pocos pero si lo vemos desde el punto de que ya no hay maltrato animal y que se está trabajando en un modelo motriz, entonces sí, el cambio es mucho, continuamos haciendo la invitación a todas las personas que quieran unirse a que lo hagan, van a recibir capacitaciones, tienen que formar parte de un padrón, estamos hablando de recoger basura, quizá el servicio de mayor importancia para nuestra ciudad".

Aún así las autoridades insisten en que la extinción de carretoneros todavía sigue su curso, ya que en algunos puntos de Reynosa, principalmente en la periferia, se reporta la recolección de basura en carretones, jalados por animales.

Por ello el regidor informó que los operativos y decomisos siguen activos, además de las capacitaciones. "Los ex carretoneros que ahora traen una camioneta, deben llevar de manera visible su número de registro, además tirar la basura en centros especializados, no la pueden abandonar ni en predios o basureros clandestinos, en torno al uso de animales esto es y será permanente, nadie puede usar animales para jalar carretas de basura, ya no está permitido, tienen que usar camionetas".