Descubre su sexualidad

"Tenía sentimientos de atracción por las mujeres desde una edad temprana, pero lo confundí con pensar que eran bonitas y que quería parecerme a ellas", dijo Jenna a "Daily Star".

"Cuanto mayor me hacía, más claro se me hacía la mente, pero nunca se lo dije a mi madre ni a mi familia porque estaba confundida.

"La mejor analogía que puedo dar de cómo me siento acerca de mi sexualidad y ser pansexual es: me gusta el vino, pero no la etiqueta", agregó.

Cabe señalar que la pansexualidad es una atracción romántica, sexual o emocional hacia las personas, independientemente de su sexo o identidad de género.