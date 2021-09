¡Descontón al ´Tuca´!

Manolo Martínez es recordado con la playera de las Chivas.

Ahí, el zurdo debutó con un baño incluido en Torreón, fue campeón ante Toros Neza y generó un odio al Atlas, con el que tiempo después jugaría.

El "Matador" cuenta la vez que Ricardo Ferretti fue descontado en el Luis "Pirata" Fuente.

¡AGUAS TUC...!

"Con Ricardo Ferretti la llevé muy bien. Estando en el Estadio Luis "Pirata" Fuente en Veracruz, el techo de la banca estaba muy bajo, te tenías que agachar para pararte y salir de ahí, entonces alguien hizo una mala jugada, y al levantarse no se dio cuenta que el techo de la banca estaba corto y le empezó a salir sangre del golpe. Nos reímos en voz baja, porque si no se iba a enojar más, todos nos volteamos a ver así muy sorprendidos porque hasta se le quitó lo enojado y se le olvidó regañar al jugador para atenderse la herida".

EL MEDIOCRE ATLAS

"En Fuerzas Básicas nunca perdí un Clásico contra el Atlas. Una vez perdimos contra ellos ya en Primera División, y le dieron vuelta olímpica a la cancha como si hubieran sido campeones, y desde ese entonces sentí más ganas de jugar contra ellos que contra América porque eran muy burlones, sentían que ganándole a Chivas salvaban su campaña, porque ni clasificaban, y yo decía que equipo tan mediocre y de jugadores que festejaban como si ganaran un torneo y al final ni entraban a la Liguilla, pero creo que así han sido siempre".

ESTRENO CON BAÑO

"Me debutó (Miguel Ángel) el "Zurdo" López, a los 19 años en 1991 contra Santos en la cancha de Torreón, ese mismo día debutó Ramón Ramírez, y me acuerdo que me metieron de centro delantero por el "Yayo" de la Torre, nada que ver con mi posición, me sentí incómodo porque yo jugaba por las bandas, pero no dije nada porque no me iban a poner a jugar, pero debut es debut, y nos ganaron 2-0. Ese día, iba a mandar un tiro de esquina cuando de repente siento un balde de agua fría, y sí era agua porque era muchísima".

DEL ODIO...

"Cuando jugué con el Atlas me trataron muy bien, y al jugar el Clásico contra Chivas, les íbamos ganando 2-0, nos empatan, y Miguel Zepeda anotó un golazo con el que ganamos. Ese día cuando yo agarraba el balón me abucheaba, y era normal después de tantos años con Chivas y de pronto con el Atlas, pero disfruté. En un partido amistoso contra Chivas en Houston, nosotros íbamos con puros chavos, y de Primera sólo Roberto Andrade, otro más y yo, y como les jugamos mejor la gente los abucheó y nos empezaron a tirar patadas".